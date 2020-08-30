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Туристы рассказали, нужен ли им еще отдых после отпуска 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россияне признались, что после отпуска им нужен отдых
Фото: depositphotos.com
Туристы рассказали, удается ли им во время отпуска хорошо отдохнуть. Опрос провел онлайн-сервис OneTwoTrip.
В исследовании приняли участи две тысячи человек. Оказалось, что почти половина из них, 46%, не успевают отдохнуть. Две трети опрошенных, 71%, рассказали, что после отпуска они нуждаются в дополнительных выходных днях.
Однако только каждый третий турист после возвращения с отдыха берет отгул. Остальные вынужденно возвращаются к обычной жизни.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка рассказала о том, что происходит в Черногории.
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