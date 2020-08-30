Россияне признались, что после отпуска им нужен отдых

Туристы рассказали, удается ли им во время отпуска хорошо отдохнуть. Опрос провел онлайн-сервис OneTwoTrip.

В исследовании приняли участи две тысячи человек. Оказалось, что почти половина из них, 46%, не успевают отдохнуть. Две трети опрошенных, 71%, рассказали, что после отпуска они нуждаются в дополнительных выходных днях.

Однако только каждый третий турист после возвращения с отдыха берет отгул. Остальные вынужденно возвращаются к обычной жизни.