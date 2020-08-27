Туристка рассказала о том, что происходит в Черногории

Туристка из Белоруссии недавно побывала в Черногории, которая открыла границы после пандемии коронавируса.
Девушка поделилась впечатлениями с изданием «Минск-Новости».
По ее словам, самолет в Будву был забит, хотя в гостинице было немного отдыхающих. Девушка также заявила, что использовать средства индивидуальной защиты никого не вынуждали.
«Главная особенность на курорте в этом году — очень мало людей. Никаких очередей в магазинах, тихо на пляже — прелесть!» — сообщила путешественница.
Внутрь общественных заведений и сувенирных лавок заходить можно было исключительно в масках, иначе велика вероятность получить штраф. В местных заведениях общепита сотрудники также обязаны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.
По поводу страха заболеть женщина сказала прямо:
«Коронавирус там или у нас в стране — какая разница. Близкие, конечно, переживали, но никто не уговаривал повременить с вылетом».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что туриста вышвырнули из лодки из-за COVID-19.