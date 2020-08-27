Туристка рассказала о том, что происходит в Черногории

Туристка из Белоруссии недавно побывала в Черногории, которая открыла границы после пандемии коронавируса.

Девушка поделилась впечатлениями с изданием «Минск-Новости».

По ее словам, самолет в Будву был забит, хотя в гостинице было немного отдыхающих. Девушка также заявила, что использовать средства индивидуальной защиты никого не вынуждали.

«Главная особенность на курорте в этом году — очень мало людей. Никаких очередей в магазинах, тихо на пляже — прелесть!» — сообщила путешественница.

Внутрь общественных заведений и сувенирных лавок заходить можно было исключительно в масках, иначе велика вероятность получить штраф. В местных заведениях общепита сотрудники также обязаны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

По поводу страха заболеть женщина сказала прямо: