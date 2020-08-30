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Огромный торнадо в Крыму попал на видео 

Мира Маркина 32 минуты назад
Туристы и местные жители, находящиеся в Крыму, стали свидетелями мощного торнадо. Природное явление было замечено в Сакском и Черноморском районах.
Видеоролик сняли очевидцы вблизи Евпатории. Гигантский водяной смерч образовался неподалеку от побережья. Его можно было наблюдать даже в местах, отдаленных от моря.
Зачастую водяные смерчи возникают в тропических зонах. Время "жизни" подобного торнадо — от 15 до 30 минут. Его диаметр может достигать 200 метров.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых чистых курортах Крыма.
Новости путешествий , Видео
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