Огромный торнадо в Крыму попал на видео 

Туристы и местные жители, находящиеся в Крыму, стали свидетелями мощного торнадо. Природное явление было замечено в Сакском и Черноморском районах.
Видеоролик сняли очевидцы вблизи Евпатории. Гигантский водяной смерч образовался неподалеку от побережья. Его можно было наблюдать даже в местах, отдаленных от моря.
Зачастую водяные смерчи возникают в тропических зонах. Время "жизни" подобного торнадо — от 15 до 30 минут. Его диаметр может достигать 200 метров.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самых чистых курортах Крыма.