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Названы самые чистые курорты Крыма 

Мира Маркина 4 часа назад
Эксперты издания Baza провели расследование и выбрали курорты Крыма с самым чистым побережьем. Расследование опубликовано на YouTube.
Так, по словам журналистов, отдохнуть без вреда для здоровья на полуострове можно на пляжах в селах Поповка и Оленевка, на косе Беляус и на мысе Опук.
В большинстве остальных популярных среди туристов мест вроде Евпатории, Балаклавы, Судака, Керчи, Ялты и Коктебеля условия для отдыха непригодны.

«Черное море в Крыму — это не только название — в воду сливаются миллионы тонн отходов жизнедеятельности местных и туристов»,

— поясняют авторы видеоролика.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоКрым переходит в режим экономии воды.
Новости путешествий , Видео
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