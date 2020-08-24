Названы самые чистые курорты Крыма 

Эксперты издания Baza провели расследование и выбрали курорты Крыма с самым чистым побережьем. Расследование опубликовано на YouTube.
Так, по словам журналистов, отдохнуть без вреда для здоровья на полуострове можно на пляжах в селах Поповка и Оленевка, на косе Беляус и на мысе Опук.
В большинстве остальных популярных среди туристов мест вроде Евпатории, Балаклавы, Судака, Керчи, Ялты и Коктебеля условия для отдыха непригодны.
«Черное море в Крыму — это не только название — в воду сливаются миллионы тонн отходов жизнедеятельности местных и туристов»,
— поясняют авторы видеоролика.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоКрым переходит в режим экономии воды.