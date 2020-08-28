Пассажир раздвинул ноги и возмутил окружающих 

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Мужчина во время путешествия в поезде занял необычную позу, чем возмутил окружающих людей. Снимок опубликовала в Instagram очевидица произошедшего.

Инцидент произошел в Германии. На фотографии видно, как неизвестный пассажир поезда широко раздвинул ноги и поставил их на подлокотники впереди стоящего кресла. Такое поведение возмутило его попутчиков.

«Оцените эти ноги в бизнес-классе», — подписала снимок пользовательница Сети.