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Пассажир раздвинул ноги и возмутил окружающих 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Пассажир раздвинул ноги и возмутил окружающих
Фото: depositphotos.com
Мужчина во время путешествия в поезде занял необычную позу, чем возмутил окружающих людей. Снимок опубликовала в Instagram очевидица произошедшего.
Инцидент произошел в Германии. На фотографии видно, как неизвестный пассажир поезда широко раздвинул ноги и поставил их на подлокотники впереди стоящего кресла. Такое поведение возмутило его попутчиков.

«Оцените эти ноги в бизнес-классе», — подписала снимок пользовательница Сети.

@nasurok
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка в Сочи возмутила местных своим внешним видом.
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