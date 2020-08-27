Туристка без штанов на улицах Сочи возмутила местных жителей. В Сеть попало видео с путешественницей, прогуливающейся по улицам Сочи в футболке и плавках. На ролике видно, что девушка идет по тротуару без штанов, за спиной у нее рюкзак.
"И так сойдет!",
— комментирует за кадром автор ролика.
В группе "Типичный Сочи" в "Вконтакте" это видео вызвало волну обсуждений.
"Гражданочка могла бы и парео хотя бы надеть…если туристы везут деньги это не значит, что за деньги делаю, что хочу.приличие иметь надо и уважение к людям.да и было бы что смотреть… (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены — Прим. ред.)",
— написали в комментариях.
"А почему не обсуждают артистов которые почти голые на сцене. А здесь Сочи все для отдыха, море рядом номер в шаговой доступности. Смиритесь местные и не колокольте. Это ваши деньги ходят полураздетые",
— написал комментатор, который посчитал такой вид приемлемым.
"Всем недовольным добро пожаловать к нам на север. Тут все в шубах, все как вы любите",
— заключил другой подписчик.
Ранее "Рамблер" писал, что толпа вышвырнула туриста из лодки из-за страха перед коронавирусом.
Рамблер