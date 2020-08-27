Туристка без штанов на улицах Сочи возмутила местных жителей. В Сеть попало видео с путешественницей, прогуливающейся по улицам Сочи в футболке и плавках. На ролике видно, что девушка идет по тротуару без штанов, за спиной у нее рюкзак.

"И так сойдет!",

— комментирует за кадром автор ролика.

В группе "Типичный Сочи" в "Вконтакте" это видео вызвало волну обсуждений.

"Гражданочка могла бы и парео хотя бы надеть…если туристы везут деньги это не значит, что за деньги делаю, что хочу.приличие иметь надо и уважение к людям.да и было бы что смотреть… (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены — Прим. ред.)",

— написали в комментариях.

"А почему не обсуждают артистов которые почти голые на сцене. А здесь Сочи все для отдыха, море рядом номер в шаговой доступности. Смиритесь местные и не колокольте. Это ваши деньги ходят полураздетые",

— написал комментатор, который посчитал такой вид приемлемым.

"Всем недовольным добро пожаловать к нам на север. Тут все в шубах, все как вы любите",

— заключил другой подписчик.