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Туристка в Сочи возмутила местных своим внешним видом 

Стелла Шмель 1 час назад
Туристка без штанов на улицах Сочи возмутила местных жителей. В Сеть попало видео с путешественницей, прогуливающейся по улицам Сочи в футболке и плавках. На ролике видно, что девушка идет по тротуару без штанов, за спиной у нее рюкзак.

"И так сойдет!",

— комментирует за кадром автор ролика.
В группе "Типичный Сочи" в "Вконтакте" это видео вызвало волну обсуждений.

"Гражданочка могла бы и парео хотя бы надеть…если туристы везут деньги это не значит, что за деньги делаю, что хочу.приличие иметь надо и уважение к людям.да и было бы что смотреть… (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены — Прим. ред.)",

— написали в комментариях.

"А почему не обсуждают артистов которые почти голые на сцене. А здесь Сочи все для отдыха, море рядом номер в шаговой доступности. Смиритесь местные и не колокольте. Это ваши деньги ходят полураздетые",

— написал комментатор, который посчитал такой вид приемлемым.

"Всем недовольным добро пожаловать к нам на север. Тут все в шубах, все как вы любите",

— заключил другой подписчик.
Ранее "Рамблер" писал, что толпа вышвырнула туриста из лодки из-за страха перед коронавирусом.
Рамблер
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Новости путешествий , Видео
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