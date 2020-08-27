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Толпа вышвырнула туриста из лодки из-за страха перед коронавирусом 

Стелла Шмель 3 часа назад
В Венеции, рядом с площадью Сан-Марко, произошел инцидент. Туристы, которые собирались отправиться на водную экскурсию, отказывались пустить в лодку путешественника без средств защиты. Как сообщает местное издание Wanted in Milan, турист поначалу долго отказывался надеть маску и насмехался над людьми, которые просили его соблюдать меры безопасности.
В конце концов мужчину вышвырнули из лодки, а когда он снова попытался взойти на борт, то встретил решительное сопротивление одного из мужчин.
В итоге лодка отчалила без него.
Ранее "Рамблер" писал, что в отелях пожаловались на поведение российских туристов.
Новости путешествий , Видео
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