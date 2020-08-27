В Венеции, рядом с площадью Сан-Марко, произошел инцидент. Туристы, которые собирались отправиться на водную экскурсию, отказывались пустить в лодку путешественника без средств защиты. Как сообщает местное издание Wanted in Milan, турист поначалу долго отказывался надеть маску и насмехался над людьми, которые просили его соблюдать меры безопасности.

В конце концов мужчину вышвырнули из лодки, а когда он снова попытался взойти на борт, то встретил решительное сопротивление одного из мужчин.

В итоге лодка отчалила без него.