В русских отелях пожаловались на одичавших туристов

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Российские отельеры пожаловались, что после пандемии коронавируса туристы стали более придирчивыми и наглыми. Об этом пишет TourDom.ru.

По словам представителей отрасли, отдыхающие истосковались по общению и стали вести себя по-хамски с сотрудниками отелей. Как рассказал Арон Либинсон , вице-президент по операционной деятельности и развитию в InterContinental Hotels Group, туристы жалуются на все мелочи. Например, отсутствие шампуней в номере, которые убрали из-за пандемии.

Кроме того, часто отдыхающие ведут себя неприлично.

«Был вчера в шале на одном из курортов Красной Поляны. На пару дней шале из сезона выпал после выходных. Даже двери сломали», — рассказал эксперт по гастрономическим турам в Сочи Андрей Шишкин.

Однако некоторые эксперты убеждены, что проблема в сотрудниках, которые не справляются со своими обязанностями.