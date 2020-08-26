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В отелях пожаловались на поведение российских туристов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В русских отелях пожаловались на одичавших туристов
Фото: РИА Новости
Российские отельеры пожаловались, что после пандемии коронавируса туристы стали более придирчивыми и наглыми. Об этом пишет TourDom.ru.
По словам представителей отрасли, отдыхающие истосковались по общению и стали вести себя по-хамски с сотрудниками отелей. Как рассказал Арон Либинсон, вице-президент по операционной деятельности и развитию в InterContinental Hotels Group, туристы жалуются на все мелочи. Например, отсутствие шампуней в номере, которые убрали из-за пандемии.
Кроме того, часто отдыхающие ведут себя неприлично.

«Был вчера в шале на одном из курортов Красной Поляны. На пару дней шале из сезона выпал после выходных. Даже двери сломали», — рассказал эксперт по гастрономическим турам в Сочи Андрей Шишкин.

Однако некоторые эксперты убеждены, что проблема в сотрудниках, которые не справляются со своими обязанностями.

«Люди разучились работать и думать в принципе», — заявил генеральный директор управляющей компании «Ателика» Алексей Высоканов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка раскрыла правду об изменениях в Турции.
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Новости путешествий , Арон Либинсон , Андрей Шишкин
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