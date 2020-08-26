Туристка раскрыла правду об изменениях в Турции

Российская путешественница, отдохнувшая в Турции после возобновления авиасообщения, раскрыла изменения, которые произошли на местных курортах с начала пандемии COVID-19. Об этом туристка рассказала в беседе с Tverigrad.ru.

По словам девушки, в первую очередь перемены коснулись правил провоза багажа на борту самолета:

«Ручную кладь брать в салон самолета запретили, разрешили только дамскую сумочку и ноутбук. Хотя раньше ручная кладь могла быть до пяти килограммов».

Россиянка также подчеркнула, что самолет в Турцию был заполнен полностью, во время полета пассажирам не предлагали питание, а по приезде гражданам пришлось заполнить специальные анкеты.

Перед заселением в отель чемоданы постояльцев дезинфицируют, а у самих туристов измеряют температуру:

«Очередей в ресторанах нет, как-то все отдыхающие распределяются. Еды очень много — и мясо, и рыба, овощи и фрукты на завтрак, обед и ужин. Алкоголь тоже приличный».

В местах питания столы расставлены на расстоянии двух метров друг от друга, как и шезлонги на пляжах. При этом детская анимация и развлекательная программа сохранены в полном объеме. В заключение туристка подчеркнула, что в Турции приняты все необходимые меры безопасности, но отдыхающим они не доставляют дискомфорта.