В Европе начали снова закрываться страны

Власти Венгрии приняли решение с 1 сентября вновь закрыть границы для иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

Такие меры в Венгрии вводят из-за угрозы распространения коронавируса. Иностранцам запретят въезжать на территорию страны без обоснованной причины. Однако для некоторых категорий граждан из других государств будут действовать исключения.

Кроме того, при возвращении на родину венгры должны будут пройти 14-дневный режим самоизоляции, после чего предоставить два отрицательных теста на коронавирус.