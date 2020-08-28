Россиянка пожаловалась на отдых в Турции 

Россиянка, отдохнувшая в Турции, поделилась своими впечатлениями о поездке. Об этом она рассказала в беседе на радио Business FM.
Судебный обозреватель Мария Локотецкая призналась, что разочарована в отдыхе. По ее словам, турки не справляются с огромным потоком приезжих. Это сказывается на качестве питания.
«За первые пять дней здесь я стала вынужденной вегетарианкой, есть ощущение, что мясные продукты — а здесь кормят исключительно курицей — с истекающим сроком годности», — рассказала россиянка.
Она добавила, что раньше ездила на отдых в Турцию по системе all-inclusive, но в этот раз осталась недовольна сервисом.
Другая туристка из России тоже рассказала о своей поездке. Так, по ее словам, отдыхающие не соблюдают меры безопасности, хотя весь персонал носит защитные средства, а при входе в отель измеряют температуру.
«Очереди создаются из-за того, что ты ждешь, пока тебе накладывают еду. Так как там в основном сейчас туристы из России и Украины, люди никакую социальную дистанцию не соблюдают», — поделилась девушка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам объяснили, как избежать проблем после Турции.