Россиян пустят на популярный курорт без ограничений

Популярный зарубежный курорт начнет впускать туристов со всего мира. Речь идет о Доминиканской Республике. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление президента страны Луиса Абинадера Короны.

Теперь гражданин любой страны, в том числе и россиянин, сможет беспрепятственно въехать на курорты Доминиканы и отдохнуть там.

Несмотря на это, в стране принят ряд мер по сдерживанию COVID-19. С конца сентября приезжающим не нужно будет сдавать тест на коронавирус в обязательном порядке и предъявлять справку, но некоторым случайно отобранным людям будут проводить экспресс-тесты, в том числе дыхательный.

Гости отелей будут обеспечены планом помощи в поездках, в который включена страховка, телемедицинская помощь, а также размещение на случай выявления COVID-19.

Президент отметил, что в стране сохраняется масочный режим и всех просят соблюдать социальную дистанцию.