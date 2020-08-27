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Россиян пустят на популярный зарубежный курорт без ограничений 

Стелла Шмель 2 часа назад
Россиян пустят на популярный курорт без ограничений
Фото: depositphotos.com
Популярный зарубежный курорт начнет впускать туристов со всего мира. Речь идет о Доминиканской Республике. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление президента страны Луиса Абинадера Короны.
Теперь гражданин любой страны, в том числе и россиянин, сможет беспрепятственно въехать на курорты Доминиканы и отдохнуть там.
Несмотря на это, в стране принят ряд мер по сдерживанию COVID-19. С конца сентября приезжающим не нужно будет сдавать тест на коронавирус в обязательном порядке и предъявлять справку, но некоторым случайно отобранным людям будут проводить экспресс-тесты, в том числе дыхательный.
Гости отелей будут обеспечены планом помощи в поездках, в который включена страховка, телемедицинская помощь, а также размещение на случай выявления COVID-19.
Президент отметил, что в стране сохраняется масочный режим и всех просят соблюдать социальную дистанцию.
Ранее "Рамблер" писал, что врачей предложили включить в состав экипажа на борту самолета.
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