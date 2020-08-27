Врачи могут стать членами экипажа самолета

В России предложили включить врачей в состав экипажа на борту самолета на внутренних рейсах, длительность которых составляет более трех часов.

С инициативой добавить в состав экипажа докторов выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов . письмо на имя главы Минтранса России Евгения Дитриха уже отправлено, а его копия появилась в распоряжении RT.

Предложение Курдесов объяснил тем, что бортпроводники не всегда могут оказать первую медицинскую помощь должным образом в случае, если пассажир почувствовал себя плохо. Кроме того, врач сможет принять решение о том, требуется ли срочная посадка и экстренная госпитализация.