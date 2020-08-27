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Врачей предложили включить в состав экипажа на борту самолета 

Стелла Шмель 2 часа назад
Врачи могут стать членами экипажа самолета
Фото: depositphotos.com
В России предложили включить врачей в состав экипажа на борту самолета на внутренних рейсах, длительность которых составляет более трех часов.
С инициативой добавить в состав экипажа докторов выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. письмо на имя главы Минтранса России Евгения Дитриха уже отправлено, а его копия появилась в распоряжении RT.
Предложение Курдесов объяснил тем, что бортпроводники не всегда могут оказать первую медицинскую помощь должным образом в случае, если пассажир почувствовал себя плохо. Кроме того, врач сможет принять решение о том, требуется ли срочная посадка и экстренная госпитализация.
Ранее "Рамблер" писал, что толпа вышвырнула туриста из лодки из-за страха перед коронавирусом.
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Новости путешествий , Евгений Дитрих , Дмитрий Курдесов , Минтранс РФ
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