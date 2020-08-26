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Озвучена минимальная стоимость дачи у моря в Турции 

Мира Маркина 1 час назад
Озвучена минимальная стоимость дачи у моря в Турции
Фото: depositphotos.com
Эксперты озвучили минимальную стоимость дачи у моря в Турции.
В июле 2020 года спрос среди россиян на дома и виллы в Турции вырос на 64% по сравнению с июнем. Самый доступный коттедж в данный момент продается в Бодруме. Об этом говорится в материалах портала Turk.Estate.
Минимальная стоимость частного дома у моря в Турции составляет 3,6 миллиона рублей. Площадь коттеджа — 70 квадратных метров.
На втором месте рейтинга дешевых дач — дом в Аланье стоимостью 4,2 миллиона рублей. Общая площадь составляет 125 квадратных метров. Замыкает тройку самых бюджетных объектов 120-метровый дом в Кемере, который оценивается в 6,6 миллиона рублей.

«Спрос на обособленные дома в Турции в 2020-м заметно вырос. Причем это заметно как на рынке купли-продажи, так и в сегменте аренды. Такие объекты в этом сезоне активно арендовали семейные отдыхающие. Наиболее востребованными были дома, которые имеют собственную хорошо обустроенную территорию»,

— объяснили эксперты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что к вернувшимся из Турции россиянам приходит полиция.
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