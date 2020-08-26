Озвучена минимальная стоимость дачи у моря в Турции 

Эксперты озвучили минимальную стоимость дачи у моря в Турции.

В июле 2020 года спрос среди россиян на дома и виллы в Турции вырос на 64% по сравнению с июнем. Самый доступный коттедж в данный момент продается в Бодруме. Об этом говорится в материалах портала Turk.Estate.

Минимальная стоимость частного дома у моря в Турции составляет 3,6 миллиона рублей. Площадь коттеджа — 70 квадратных метров.

На втором месте рейтинга дешевых дач — дом в Аланье стоимостью 4,2 миллиона рублей. Общая площадь составляет 125 квадратных метров. Замыкает тройку самых бюджетных объектов 120-метровый дом в Кемере, который оценивается в 6,6 миллиона рублей.

«Спрос на обособленные дома в Турции в 2020-м заметно вырос. Причем это заметно как на рынке купли-продажи, так и в сегменте аренды. Такие объекты в этом сезоне активно арендовали семейные отдыхающие. Наиболее востребованными были дома, которые имеют собственную хорошо обустроенную территорию»,

— объяснили эксперты.