К вернувшимся из Турции россиянам приходит полиция 

Сервис TourDom.ru поделился сообщениями туристов, вернувшихся в августе с отдыха в Турции. Оказалось, что по приезду в Россию им начали звонить и даже приходить домой полицейские.

"Мы вернулись из Кемера 19 августа. В Шереметьево прошли погранконтроль, после него люди в синих халатах собрали анкеты, сверив паспортные данные. Тесты мы сдали утром 20-го числа у себя в городе по 1500 рублей с человека. В пятницу получили отрицательные результаты.

Час назад был звонок от участкового, который поинтересовался, откуда мы прилетели, сдали ли тесты и предупредил, что еще свяжется со мной и будет интересоваться здоровьем. А через пять минут в домофон позвонили полицейские. Ту же самую информацию собрали. Они не согласовали с участковым свой приход, точнее, они не знали, что он мне уже позвонил. Все достойно, прилично. Полиция бдит!", — рассказала журналисту Алла, жительница Твери.

Похожая ситуация произошла с Еленой, которая отдыхала в Турции 10-14 августа в рамках пресс-тура:

"Ко мне вчера пришли и спросили, дома ли я после Турции. Мама сказала, что нет, и они ушли — она так ничего и не поняла".

Туристы оказались взволнованы такой активностью стражей порядка, однако внимание к прилетающим из-за границы объясняется требованиями Роспотребнадзора

Оказывается, ведомство регламентировало порядок возвращения отдыхающих после поездки за границу и обязует заполнить специальную форму на сайте Госуслуг, а затем в течение трех дней пройти тест на коронавирус и предоставить результаты.

В случае неисполнения этих требований граждан будут привлекать по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а именно штрафовать на 15–40 тысяч рублей.