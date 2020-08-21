Еще одна страна открыла границы для россиян

Киргизия открыла внешние границы для 31 страны, среди которых оказалась Россия. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Председатель штаб рассказал, что въезд на территорию Киргизии возможен для граждан тех стран, в которых наблюдается снижение количества случаев коронавирусной инфекции.

Помимо России в списке оказались Азербайджан, Турция, Грузия, Германия, Италия, ОАЭ, Пакистан, Австрия, Исландия, Ирландия, Литва, Катар, Малайзия, Швейцария, Армения, Белоруссия, Казахстан, Португалия, Туркмения, Латвия, Лихтенштейн, Швеция, Китай, Люксембург, Бельгия, Южная Корея, Великобритания, Словения, Япония и Кувейт.

Напомним, что Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа.