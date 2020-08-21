Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Женеве туристам заплатят за отдых 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Швейцария заплатит туристам за отдых
Фото: depositphotos
Необычная акция проходит в Швейцарии, согласно которой туристам, которые посетят Женеву, выплатят 100 швейцарских франков (примерно 8 100 рубле). Об этом сообщает АТОР.
Средства хранятся на специальной подарочной карте, с помощью которой можно рассчитываться в отелях, ресторанах, кафе, барах и других точках притяжения города. Деньги также можно будет потратить на посещение музея или экскурсии.
Для участия в программе гости должны прожить не менее двух ночей в отеле, присоединившемся к акции. Карту выдадут при регистрации в гостинице (одна карта на номер). Воспользоваться ею можно до 31 декабря 2020 года.
В проекте участвуют около 60 отелей, 66 баров и ресторанов, среди которых есть заведения с "мишленовскими" звездами.
Напоминаем, что граница со Швейцарией вновь открыта.
Ранее "Рамблер" сообщал, кому из российских туристов вернут деньги за отдых.
Видео дня. Российские туристы облюбовали новый уголок
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
На каких условиях ОАЭ готовы принять туристов из РФ
На каких условиях ОАЭ готовы принять туристов из РФ
Правила карантина для туристов в Турции уточнили
Правила карантина для туристов в Турции уточнили
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Как обманывают туристов на популярных курортах
04:46
Как обманывают туристов на популярных курортах
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Названо самое популярное место для отпуска в России
05:35
Названо самое популярное место для отпуска в России
Отдых в России
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
03:19
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
Новости путешествий
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
05:10
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
Отдых в России
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
02:27
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
Отдых в России
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
00:25
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение