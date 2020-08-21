Швейцария заплатит туристам за отдых

Необычная акция проходит в Швейцарии, согласно которой туристам, которые посетят Женеву, выплатят 100 швейцарских франков (примерно 8 100 рубле). Об этом сообщает АТОР.

Средства хранятся на специальной подарочной карте, с помощью которой можно рассчитываться в отелях, ресторанах, кафе, барах и других точках притяжения города. Деньги также можно будет потратить на посещение музея или экскурсии.

Для участия в программе гости должны прожить не менее двух ночей в отеле, присоединившемся к акции. Карту выдадут при регистрации в гостинице (одна карта на номер). Воспользоваться ею можно до 31 декабря 2020 года.

В проекте участвуют около 60 отелей, 66 баров и ресторанов, среди которых есть заведения с "мишленовскими" звездами.

Напоминаем, что граница со Швейцарией вновь открыта.