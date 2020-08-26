Раскрыта стоимость туров на юг России 

Туроператоры озвучили стоимость путевок на южные курорты России в сентябре. Об этом сообщает АТОР.

Аналитики определили минимальные цены на 24 августа для пакетных туров на двоих с перелетом, проживанием и питанием с 29 августа по 4 сентября.

Как выяснить, провести отпуск на побережье Черного или Азовского моря можно, заплатив от 18,6 до 22,6 тысячи рублей. Отпуск неделей раньше стоит как минимум 22,7 тысячи рублей.

При этом специалисты обращают внимание на то, что цены на туры на юг стремительно снижаются. Исключение — Геленджик и приморский кластер Сочи.

Стоимость отдыха на отечественных курортах не дорожает по нескольким причинам. Во-первых, курорты покидают отдыхающие с детьми, у которых в сентябре начинается учебный год. Во-вторых, в данный момент многие предпочитают Абхазию российским курортам. Тур туда обойдется как минимум в 23 тысячи рублей.