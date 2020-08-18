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Россияне скупили путевки на один турецкий курорт 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Россияне массово поехали на один турецкий курорт
Фото: depositphotos.com
Один из турецких курортов оказался наиболее популярным у россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Граждане России решили скупить путевки в Аланью. По данным четырех крупных туристических агентств, этот курорт стал любимым у россиян. В "Интуристе" отметили, что 20% от всех бронирований пришлось на Аланью, в Tez Tour рассказали, что на курорт пришлось 32% туристов. То же самое отметили представители компаний Anex Tour и «Библио-Глобус».
При этом, в Pegas Touristik заявили, что процент бронирований приходится одинаковый на Кемер, Анталью, Белек, Сиде и Аланью.
Эксперты пояснили, что выбор Алании произошел из-за низкой цены. Так, в этом году приоритетом для россиян прив боре поездки стала цена.

"Россиян не отпугивает даже существенно более длительный по сравнению с другими курортами Анталийского побережья трансфер из аэропорта Антальи"

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам посоветовали уехать в отпуск.
Видео дня. Популярный курорт ушел под воду
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