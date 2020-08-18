Россияне массово поехали на один турецкий курорт

Один из турецких курортов оказался наиболее популярным у россиян. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Граждане России решили скупить путевки в Аланью. По данным четырех крупных туристических агентств, этот курорт стал любимым у россиян. В "Интуристе" отметили, что 20% от всех бронирований пришлось на Аланью, в Tez Tour рассказали, что на курорт пришлось 32% туристов. То же самое отметили представители компаний Anex Tour и «Библио-Глобус».

При этом, в Pegas Touristik заявили, что процент бронирований приходится одинаковый на Кемер, Анталью, Белек, Сиде и Аланью.

Эксперты пояснили, что выбор Алании произошел из-за низкой цены. Так, в этом году приоритетом для россиян прив боре поездки стала цена.