Оголившиеся в лифте туристки возмутили сочинцев 

Туристки, проехавшиеся в лифте многоквартирного дома в бикини, возмутили сочинцев. Фото девушек было размещено в сообществе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".

На кадре видно, как две женщины в черных купальниках стоят в кабине лифта. В комментариях к посту уточняется, что дом, в котором был сделан снимок, находится вдалеке от пляжной зоны.

«Мы думали, что видели все, ан нет, не все! И смешно, и грустно, друзья»,

— подписали публикацию в сообществе.

страница «Типичный Сочи» во «ВКонтакте»

В комментариях другие пользователи также возмутились поведением туристок: