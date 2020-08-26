Оголившиеся в лифте туристки возмутили сочинцев 

Туристки, проехавшиеся в лифте многоквартирного дома в бикини, возмутили сочинцев. Фото девушек было размещено в сообществе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".
На кадре видно, как две женщины в черных купальниках стоят в кабине лифта. В комментариях к посту уточняется, что дом, в котором был сделан снимок, находится вдалеке от пляжной зоны.
«Мы думали, что видели все, ан нет, не все! И смешно, и грустно, друзья»,
— подписали публикацию в сообществе.
страница «Типичный Сочи» во «ВКонтакте»
В комментариях другие пользователи также возмутились поведением туристок:
«Это простая невоспитанность», «Почему до сих пор власти не могут (или не хотят) решить эту проблему? Вышел за территорию пляжа в купальнике — штраф!», «Позорище», «Мне интересно, а почему они все покупают именно настолько откровенные купальники?», «Какой кошмар».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристы подрались в Сочи и попали на видео.