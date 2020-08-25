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Туристы подрались с охранниками в Сочи и попали на видео 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В Сети распространился ролик с дракой на одном из сочинских пляжей. Видео появилось в Telegram-канале «ЧП Сочи».
На кадрах видно, что охранники пляжа подошли к туристу, который пришел отдохнуть собакой. Из видео не понятно, из-за чего возник конфликт. Один из охранников внезапно начал избивать мужчину и попросил не снимать его на видео.
За гостя пляжа заступились туристы. Они просили не трогать мужчину, а одной из девушек, которая попыталась оттащить охранника, тоже досталось. За кадром видео слышны крики и плач ребенка.

"Молодой человек пришел с собакой, и вот так охрана пляжа на Мамайке нападает на людей", — комментирует девушка, снимавшая видео.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети начали скандалить из-за мерзкой туристки на сочинском пляже.
Новости путешествий , Видео
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