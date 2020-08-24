"Очень не хочется оскорблять людей, но никогда пожалуйста не делайте такое! Отвратительно, мерзко и стыдно за людей… животные и то воспитаннее!"
"Мерзость…"
"Свинья она и в Сочи свинья"
"Приедут, нагадят, а потом рассказывают про грязное море и отвратительный сервис…".
"В этом море куча волос и биологичесских отходов, и выделений различных особей от морских до сухопутных, включая домашних животных, тут ноготь видете ли мерзким показался, да вы его никогда не найдете в море том…его рыбки быстрее сожрут или крабы… Маразм крепчает…"
"КАНАЛИЗАЦИЯ в море течёт, а вы какие-то ногти!"
"Да рыбы схавают. Вы не в курсе что в море писают и какают. Ноготки это мелочь…"
"А то что все писают в море так это нормально? Детей даже не учат, что есть туалеты! А сами то лучше интересно? Все такие приличные))) не смешите! Менталитет в России смешной, где едят там и срут! Чему удивляемся…"
"А ничего что местные приходят со своими собаками погулять, и песики отливают и накладывают в камушки…", — комментируют россияне в Сети.