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«Животные и то воспитаннее»: в Сети скандалят из-за «мерзкой туристки» в Сочи 

Диана Товсепова 6 часов назад
Постыдный поступок россиянки в Сочи возмутил туристов. Не так давно в Сети появилось видео, на котором женщина в купальнике стрижет ногти на берегу моря. При этом рядом с ней в воде стоят другие отдыхающие.
Поступок отдыхающей вызвал неоднозначную реакцию. Пользователи разделились на два "лагеря".
Одна часть россиян писала о том, насколько отвратителен поступок "мерзкой туристки":

"Очень не хочется оскорблять людей, но никогда пожалуйста не делайте такое! Отвратительно, мерзко и стыдно за людей… животные и то воспитаннее!"

"Мерзость…"

"Свинья она и в Сочи свинья"

"Приедут, нагадят, а потом рассказывают про грязное море и отвратительный сервис…".

При этом многие не поняли, зачем снимать такие видео, если можно "просто отвернуться и не смотреть". Часть россиян считает, что такая ситуация никак не повредит морю, в которое итак попадают отходы.

"В этом море куча волос и биологичесских отходов, и выделений различных особей от морских до сухопутных, включая домашних животных, тут ноготь видете ли мерзким показался, да вы его никогда не найдете в море том…его рыбки быстрее сожрут или крабы… Маразм крепчает…"

"КАНАЛИЗАЦИЯ в море течёт, а вы какие-то ногти!"

"Да рыбы схавают. Вы не в курсе что в море писают и какают. Ноготки это мелочь…"

"А то что все писают в море так это нормально? Детей даже не учат, что есть туалеты! А сами то лучше интересно? Все такие приличные))) не смешите! Менталитет в России смешной, где едят там и срут! Чему удивляемся…"

"А ничего что местные приходят со своими собаками погулять, и песики отливают и накладывают в камушки…", — комментируют россияне в Сети.

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.
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