Россияне массово захотели отпуск в одиночестве

Стало известно о том, что путешественники из России предпочитают отдыхать в одиночестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

70% опрошенных заявили, что предпочитают отдыхать в одиночестве. Притом, 62% рассказали, что у них уже был такой опыт и 50% это не понравилось.

Те, кто ездят парами, предпочитают выбирать в номере двуспальную кровать. Об этом заявили 85%. Остальные берут раздельные кровати.

54% рассказали, что проводят время вместе во время отпуска со второй половиной. Друга часть отметила, что на отдыхе отдыхает друг от друга.