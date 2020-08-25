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Россияне признались, что хотят отдохнуть в одиночестве 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Россияне массово захотели отпуск в одиночестве
Фото: depositphotos.com
Стало известно о том, что путешественники из России предпочитают отдыхать в одиночестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.
70% опрошенных заявили, что предпочитают отдыхать в одиночестве. Притом, 62% рассказали, что у них уже был такой опыт и 50% это не понравилось.
Те, кто ездят парами, предпочитают выбирать в номере двуспальную кровать. Об этом заявили 85%. Остальные берут раздельные кровати.
54% рассказали, что проводят время вместе во время отпуска со второй половиной. Друга часть отметила, что на отдыхе отдыхает друг от друга.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые дешевые направления для отдыха в сентябре.
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Новости путешествий , РИА Новости
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