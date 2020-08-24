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Названы самые дешевые направления для отпуска в сентябре 

Мира Маркина 5 часов назад
Названы самые дешевые направления в сентябре
Фото: depositphotos.com
Специалисты онлайн-сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, где россияне смогут недорого отдохнуть в сентябре 2020 года.
Как выяснилось, для поездок по стране в сентябре россияне чаще всего искали билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.
Для путешественников, вылетающих из Москвы, дешевле всего обойдется поездка в Санкт-Петербург, Воронеж, Чебоксары и Саратов. Билеты в каждый из этих городов будет стоить чуть больше тысячи рублей.
Из Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться в Москву, — билет в столицу обойдется в 1050 рублей. За 1,6 тысяч можно организовать путешествие в Ярославль, Казань и Калининград.
От двух тысяч рублей будет стоить билет из Екатеринбурга в Москву и Уфу. За 2,6 тысяч рублей можно улететь в Самару и Краснодар.
Среди стран, с которыми в данный момент налажено авиасообщение, дешевле всего будут стоить билеты в Великобританию. Из Москвы и Санкт-Петербурга в сентябре можно улететь в Лондон за 4 тысячи рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтороссияне скупают билеты по пяти направлениям.
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