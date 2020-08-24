Названы самые дешевые направления в сентябре

Специалисты онлайн-сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, где россияне смогут недорого отдохнуть в сентябре 2020 года.

Как выяснилось, для поездок по стране в сентябре россияне чаще всего искали билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.

Для путешественников, вылетающих из Москвы, дешевле всего обойдется поездка в Санкт-Петербург, Воронеж, Чебоксары и Саратов. Билеты в каждый из этих городов будет стоить чуть больше тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться в Москву, — билет в столицу обойдется в 1050 рублей. За 1,6 тысяч можно организовать путешествие в Ярославль, Казань и Калининград.

От двух тысяч рублей будет стоить билет из Екатеринбурга в Москву и Уфу. За 2,6 тысяч рублей можно улететь в Самару и Краснодар.

Среди стран, с которыми в данный момент налажено авиасообщение, дешевле всего будут стоить билеты в Великобританию. Из Москвы и Санкт-Петербурга в сентябре можно улететь в Лондон за 4 тысячи рублей.