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Россияне скупают билеты по пяти направлениям 

Стелла Шмель 34 минуты назад
Россияне скупают билеты по пяти направлениям
Фото: depositphotos.com
Россияне, рвущиеся в отпуск, скупают билеты по определенным направлениям. Из-за запретов на международные полеты на фоне пандемии коронавируса соотечественники приобретают авиабилеты по пяти основным направлениям в пределах страны. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на специалистов сервиса Biletix.
Как стало известно, самыми популярными направлениями в августе стали пять маршрутов: четыре процента путешественников приобрели билеты в Калининград, а пять процентов поедут в Санкт-Петербург, 11 процентов намереваются отправиться в Анапу. Лидерами рейтинга стали Крым и Сочи — 24 и 25 процентов путешественников соответственно приобрели билеты именно туда.
Ранее "Рамблер" писал, что было названо главное условие возврата средств за туры по России.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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