Россияне скупают билеты по пяти направлениям 

Россияне, рвущиеся в отпуск, скупают билеты по определенным направлениям. Из-за запретов на международные полеты на фоне пандемии коронавируса соотечественники приобретают авиабилеты по пяти основным направлениям в пределах страны. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на специалистов сервиса Biletix.

Как стало известно, самыми популярными направлениями в августе стали пять маршрутов: четыре процента путешественников приобрели билеты в Калининград, а пять процентов поедут в Санкт-Петербург, 11 процентов намереваются отправиться в Анапу. Лидерами рейтинга стали Крым и Сочи — 24 и 25 процентов путешественников соответственно приобрели билеты именно туда.