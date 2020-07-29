Названо главное условие возврата денег за туры по РФ

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Эксперты Ростуризма назвали главное условие получения кэшбека за туры по России. Вернуть часть потраченных денег можно лишь в том случае, если путевка приобреталась онлайн по карте "Мир".

Специалисты подчеркнули, что поездку можно оплатить «только на странице туроператора или гостиницы в интернете»:

«Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны».

Получить кэшбек смогут туристы, которые приобрели туры до 20 декабря.