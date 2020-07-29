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Названо главное условие возврата средств за туры по России 

Мира Маркина 33 минуты назад
Названо главное условие возврата денег за туры по РФ
Фото: depositphotos.com
Эксперты Ростуризма назвали главное условие получения кэшбека за туры по России. Вернуть часть потраченных денег можно лишь в том случае, если путевка приобреталась онлайн по карте "Мир".
Специалисты подчеркнули, что поездку можно оплатить «только на странице туроператора или гостиницы в интернете»:

«Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны».

Получить кэшбек смогут туристы, которые приобрели туры до 20 декабря.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что возврат денег за авиабилеты по России заменят ваучерами.
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Новости путешествий , Ростуризм
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