Названо главное условие возврата денег за туры по РФ

Эксперты Ростуризма назвали главное условие получения кэшбека за туры по России. Вернуть часть потраченных денег можно лишь в том случае, если путевка приобреталась онлайн по карте "Мир".
Специалисты подчеркнули, что поездку можно оплатить «только на странице туроператора или гостиницы в интернете»:
«Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны».
Получить кэшбек смогут туристы, которые приобрели туры до 20 декабря.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что возврат денег за авиабилеты по России заменят ваучерами.