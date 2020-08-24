Россияне нашли лазейки для въезда в Европу

На данный момент в Европе введено много ограничений в связи с пандемией коронавируса. Это касается в том числе и возможности въезда в страны. Но российские туристы нашли лазейки. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Прежде всего, путешественники могут воспользоваться прямыми вывозными рейсами и стыковочными маршрутами через Турцию и Великобританию. Также некоторые прибегают к услугам частного бизнес-джета, либо трансферу через Белоруссию.

Кроме того, россиянам предлагают «липовые» медицинские справки для выезда за рубеж и готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом по возвращению на родину. Цена за эти услуги колеблется от двух до 60 тысяч рублей.

Тем временем в правовой службе АТОР заявили, что эти действия являются противозаконными. Поэтому и туриста, и организаторов выезда могут привлечь к ответственности.