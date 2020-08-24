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Стали известны лазейки, которыми пользуются русские туристы для въезда в Европу 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россияне нашли лазейки для въезда в Европу
Фото: depositphotos.com
На данный момент в Европе введено много ограничений в связи с пандемией коронавируса. Это касается в том числе и возможности въезда в страны. Но российские туристы нашли лазейки. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Прежде всего, путешественники могут воспользоваться прямыми вывозными рейсами и стыковочными маршрутами через Турцию и Великобританию. Также некоторые прибегают к услугам частного бизнес-джета, либо трансферу через Белоруссию.
Кроме того, россиянам предлагают «липовые» медицинские справки для выезда за рубеж и готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом по возвращению на родину. Цена за эти услуги колеблется от двух до 60 тысяч рублей.
Тем временем в правовой службе АТОР заявили, что эти действия являются противозаконными. Поэтому и туриста, и организаторов выезда могут привлечь к ответственности.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы самые дешевые направления для отпуска в сентябре.
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