Россия готовится открыть новые страны для туристов 

Российские власти готовят новый перечень стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Об этом сообщают "Известия".

А авиакомпаниях и аэропортах изданию рассказали, что россияне скорее всего смогут попасть во Францию, в Венгрию, Египет, Иорданию и Китай, а также на Мальту и Кипр. Однако поездки в Евросоюз будут разрешены для "ограниченного круга пассажиров".

Как выяснилось, соответствующее решение должны были принять к концу прошлой недели. В настоящий момент его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет во вторник, 25 августа.