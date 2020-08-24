Россия готовится открыть новые страны для туристов 

Российские власти готовят новый перечень стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. Об этом сообщают "Известия".
А авиакомпаниях и аэропортах изданию рассказали, что россияне скорее всего смогут попасть во Францию, в Венгрию, Египет, Иорданию и Китай, а также на Мальту и Кипр. Однако поездки в Евросоюз будут разрешены для "ограниченного круга пассажиров".
Как выяснилось, соответствующее решение должны были принять к концу прошлой недели. В настоящий момент его ожидают по итогам следующего заседания оперативного штаба, которое пройдет во вторник, 25 августа.
Однако Росавиация не комментирует информацию о планах возобновить полеты еще в 7 стран
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, в какие страны полетит больше всего россиян этой осенью.