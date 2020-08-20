Названы любимые у россиян страны для отпуска осенью

Россияне продолжают активно планировать путешествия. Как оказалось, больше всего билетов на осень продано в Черногорию, Армению, Молдавию, Белоруссию и Турцию. Именно в этих странах в сентябре ожидается наибольший поток российских туристов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту.ру».

Большая часть авиабилетов — 61% — были приобретены с вылетом через 8-30 дней с момента покупки. Всего 7% путешественников оплатили туры за два-три месяца до вылета, и 3% — за четыре-шесть месяцев.