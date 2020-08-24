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Негигиеничный поступок россиянки в Сочи возмутил туристов 

Мира Маркина 3 часа назад
Постыдный поступок россиянки в Сочи возмутил туристов.
Не так давно на закрытой странице @krasnodar_kray в Instagram появилось видео, на котором женщина в купальнике стрижет ногти на берегу моря. При этом рядом с ней в воде стоят другие отдыхающие:

«Подстричь ногти в море, где все купаются! Люди, вы везде так себя ведете или только на Черном море? После этого купаться аж перехотелось!».

Другие комментаторы также осудили поведение женщины:

«Поверьте, русские не только на Черном море отличаются», «Как там можно стричь? Волны не мешают?», «Колхозники начали выезжать на моря, и колхоз свой с собой привезли…», «Жесть».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что российская туристка рассказала о схеме обмана приезжих в Сочи.
Новости путешествий , Видео
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