Постыдный поступок россиянки в Сочи возмутил туристов.

Не так давно на закрытой странице @krasnodar_kray в Instagram появилось видео, на котором женщина в купальнике стрижет ногти на берегу моря. При этом рядом с ней в воде стоят другие отдыхающие:

«Подстричь ногти в море, где все купаются! Люди, вы везде так себя ведете или только на Черном море? После этого купаться аж перехотелось!».

Другие комментаторы также осудили поведение женщины: