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Стало известно, как россияне провели лето 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Стало известно, как россияне провели лето
Фото: depositphotos.com
Эксперты выяснили, как россияне провели лето 2020 года и планируют ли они отправиться в отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
В опросе приняли участие 1 379 человек. Съездить в путешествие в этом году смогли только 44% участников. 49,4% заявили, что планируют поехать в отпуск осенью или зимой. Еще 21,2% отметили, что уедут куда-то только в следующем году.
Большинство россиян отметили финансовую составляющую как препятствие для отпуска. Об этом заявили 70% опрошенных. Четверть респондентов никуда не уезжают из-за пандемии коронавируса.
Из тех, кто планирует в отпуск в этом году, 51,2% отправятся в путешествие по России. 30% улетят в другие страны. 62,3% опрошенных признались, что будут экономить в поездках.
Ранее "Рамблер" сообщал, что отдыхающие на российском курорте пожаловались на кучи мусора.
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Новости путешествий , РИА Новости
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