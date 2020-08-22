Стало известно, как россияне провели лето 

Эксперты выяснили, как россияне провели лето 2020 года и планируют ли они отправиться в отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

В опросе приняли участие 1 379 человек. Съездить в путешествие в этом году смогли только 44% участников. 49,4% заявили, что планируют поехать в отпуск осенью или зимой. Еще 21,2% отметили, что уедут куда-то только в следующем году.

Большинство россиян отметили финансовую составляющую как препятствие для отпуска. Об этом заявили 70% опрошенных. Четверть респондентов никуда не уезжают из-за пандемии коронавируса.

Из тех, кто планирует в отпуск в этом году, 51,2% отправятся в путешествие по России. 30% улетят в другие страны. 62,3% опрошенных признались, что будут экономить в поездках.