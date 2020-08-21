Отдыхающие на курорте РФ пожаловались на мусор

В Крыму расположено множество точек торговли и общепита, однако мусорные баки и урны расставлены не везде. В результате этого, как сообщает телеканал «Крым 24», город выглядит неухоженным.

Турист из Ростова-на-Дону Денис Бабаев заявил, что каждый день на отдыхе проходит как квест — «куда выбросить мусор».

Как сообщается, в курортный сезон, согласно законодательству, абонентскую плату за вывоз мусора должны представлять частные гостиницы и мини-отели Ялты. Однако известно, что требования выполняют не все объекты размещения.

Отмечается, что из-за возросшей нагрузки и не поступивших денег, коммунальщики не могут установить новые урны и контейнеры, которые уже закупили.