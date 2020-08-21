Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отдыхающие на курорте РФ пожаловались на кучи мусора 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Отдыхающие на курорте РФ пожаловались на мусор
Фото: РИА Новости
В Крыму расположено множество точек торговли и общепита, однако мусорные баки и урны расставлены не везде. В результате этого, как сообщает телеканал «Крым 24», город выглядит неухоженным.
Турист из Ростова-на-Дону Денис Бабаев заявил, что каждый день на отдыхе проходит как квест — «куда выбросить мусор».
Как сообщается, в курортный сезон, согласно законодательству, абонентскую плату за вывоз мусора должны представлять частные гостиницы и мини-отели Ялты. Однако известно, что требования выполняют не все объекты размещения.
Отмечается, что из-за возросшей нагрузки и не поступивших денег, коммунальщики не могут установить новые урны и контейнеры, которые уже закупили.
Ранее «Рамблер» писал, что россиянка рассказала, чем Кубань лучше Турции.
Видео дня. Российские туристы облюбовали новый уголок
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Голая женщина в бассейне разозлила пользователей Сети
Абхазия оказалась не готова к открытию границ
Абхазия оказалась не готова к открытию границ
Еще одна страна готова принять россиян
Еще одна страна готова принять россиян
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Как обманывают туристов на популярных курортах
04:46
Как обманывают туристов на популярных курортах
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Названо самое популярное место для отпуска в России
05:35
Названо самое популярное место для отпуска в России
Отдых в России
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
03:19
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
Новости путешествий
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
05:10
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
Отдых в России
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
02:27
Москвичам рассказали, как попасть в Анапу
Отдых в России
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
00:25
Азовское море превратилось в кисель из-за медуз
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение