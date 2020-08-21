Россиянка рассказала, чем Кубань лучше Турции 

Россиянка, которая отдохнула в Геленджике вместо Турции, рассказала об отдыхе на кубанском курорте. Своим опытом Мария Нефедова поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

К основным преимуществам Геленджика россиянка отнесла живописные виды гор, в том числе прямо с террасы отеля, в котором туристка поселилась вместе с семьей. Мария также оценила красоту самого города:

«Там есть набережная, по которой можно гулять часами. Что мы и делали: ходили к маяку, к диким пляжам, гуляли по сосновому лесу».

Отдельно путешественница обратила внимание на развитую городскую инфраструктуру. Как рассказывает Мария, пока ребенок играет с другими детьми на детской площадке, взрослые могут полюбоваться видами моря. По ее словам, на курорте каждому найдутся развлечения:

«Для подростков есть где покататься на самокатах, аттракционах. Для молодежи много ночных "погуляшек", вечерние морские прогулки. Для людей более старшего возраста есть классные рестораны с живой музыкой. Для людей с ограниченными возможностями обустроен отдельный спуск в море, выделены места для инвалидов».

Нефедова также добавила, что не заметила на пляже дискомфорта от количества отдыхающих.