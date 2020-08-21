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Россиянка рассказала, чем Кубань лучше Турции 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Россиянка рассказала, чем Кубань лучше Турции
Фото: РИА Новости
Россиянка, которая отдохнула в Геленджике вместо Турции, рассказала об отдыхе на кубанском курорте. Своим опытом Мария Нефедова поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
К основным преимуществам Геленджика россиянка отнесла живописные виды гор, в том числе прямо с террасы отеля, в котором туристка поселилась вместе с семьей. Мария также оценила красоту самого города:

«Там есть набережная, по которой можно гулять часами. Что мы и делали: ходили к маяку, к диким пляжам, гуляли по сосновому лесу».

Отдельно путешественница обратила внимание на развитую городскую инфраструктуру. Как рассказывает Мария, пока ребенок играет с другими детьми на детской площадке, взрослые могут полюбоваться видами моря. По ее словам, на курорте каждому найдутся развлечения:

«Для подростков есть где покататься на самокатах, аттракционах. Для молодежи много ночных "погуляшек", вечерние морские прогулки. Для людей более старшего возраста есть классные рестораны с живой музыкой. Для людей с ограниченными возможностями обустроен отдельный спуск в море, выделены места для инвалидов».

Нефедова также добавила, что не заметила на пляже дискомфорта от количества отдыхающих.
Ранее «Рамблер» писал о том, что билеты в российских компаниях резко подешевели.
Видео дня. Российские туристы облюбовали новый уголок
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Отдых в России , Мария Нефедова
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