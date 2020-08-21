Газета «Ведомости» сообщила, что крупнейшие авиакомпанании резко снизили билеты на внутренние рейсы. В среднем, цена упала на два раза.

Журналисты пояснили, что такая ситуация нетипична, так как обычно билеты дорожают при приближении даты перелета.

По мнению экспертов, причиной такого снижения стал спад интереса к авиаперевозкам осенью. Спрос на отдых, который был отложен из-за ограничений, в большей степени удовлетворен, благодаря отрывшемуся курортному сезону.

На спад интереса к осенним путешествиям повлияли и финансовые возможности граждан. По словам специалистов, люди все еще не восстановили их, и поэтому готовы летать только по еще более низким ценам.