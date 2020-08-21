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Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты 

Анастасия Иванова 1 час назад
Газета «Ведомости» сообщила, что крупнейшие авиакомпанании резко снизили билеты на внутренние рейсы. В среднем, цена упала на два раза.
Журналисты пояснили, что такая ситуация нетипична, так как обычно билеты дорожают при приближении даты перелета.
По мнению экспертов, причиной такого снижения стал спад интереса к авиаперевозкам осенью. Спрос на отдых, который был отложен из-за ограничений, в большей степени удовлетворен, благодаря отрывшемуся курортному сезону.
На спад интереса к осенним путешествиям повлияли и финансовые возможности граждан. По словам специалистов, люди все еще не восстановили их, и поэтому готовы летать только по еще более низким ценам.
Ранее "Рамблер" сообщал о том,
Новости путешествий , Видео , Ведомости
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