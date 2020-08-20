Рекордное число богачей на яхтах прибыло в Турцию

Накануне у берегов Турции было замечено рекордное количество яхт. Всего их насчитывается более полусотни. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания.

Агентство сообщило, что на данный момент зафиксировано не менее 63 мегаяхт, которые принадлежат очень состоятельным людям. Это число стало рекордным по сравнению с 2017 года. Тем временем в прошлом году на турецком побережье находилось почти втрое меньше судов — всего 26.

Судя по всему, из-за ограничений, которые вводят некоторые европейские страны на фоне новых вспышек COVID-19, владельцам яхт пришлось отказаться от привычных мест швартовки.