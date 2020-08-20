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Стало известно, какое питание предпочитают туристы в Турции, Абхазии и России 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стало известно, как питаются россияне на курортах
Фото: depositphotos.com
Эксперты туррынка проанализировали предпочтения российских туристов при выборе типа питания на популярных российских, абхазских и турецких курортах этим летом. Об этом сообщает АТОР.
Для Турции наиболее популярны варианты «все включено» и «ультра все включено». Лишь 3% туристов выбирают только «завтраки», чтобы не быть привязанными к отелю.
В Абхазии тем временем значительно выгоднее питаться в местных заведениях. Поэтому наиболее распространенными типами питания являются «завтраки» или даже без них.
На российских курортах система «все включено» встречается довольно редко. Тем не менее, ее выбирают 15-25% туристов. Но в основном путешественники все же предпочитают только «завтраки» или «без питания».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы любимые у россиян страны для отпуска осенью.
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