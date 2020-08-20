Стало известно, как питаются россияне на курортах

Эксперты туррынка проанализировали предпочтения российских туристов при выборе типа питания на популярных российских, абхазских и турецких курортах этим летом. Об этом сообщает АТОР.

Для Турции наиболее популярны варианты «все включено» и «ультра все включено». Лишь 3% туристов выбирают только «завтраки», чтобы не быть привязанными к отелю.

В Абхазии тем временем значительно выгоднее питаться в местных заведениях. Поэтому наиболее распространенными типами питания являются «завтраки» или даже без них.

На российских курортах система «все включено» встречается довольно редко. Тем не менее, ее выбирают 15-25% туристов. Но в основном путешественники все же предпочитают только «завтраки» или «без питания».