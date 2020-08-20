Несмотря на возобновление авиасообщений с некоторыми странами, многие российские туристы все равно выбирают отдых на отечественных курортах. Так одна путешественница, побывавшая вместо Турции в Крыму, поделилась своими впечатлениями в авторской колонке на 72.RU.

Она поведала, что на полуострове большие проблемы с мобильной связью и банкоматами. Кроме того, по словам путешественницы, сервис абсолютно не соответствует таким высоким ценам за поездку.

«Честно, всю неделю я не могла отделаться от мыслей: "Так, нельзя сравнивать с Турцией, нельзя". Я не могу сказать, что в плане заведений сервис застрял в 90-х (как многое другое). Нет, люди были одинаково приветливы как в забегаловках, так и в ресторанах. Еда — это рулетка»,

— призналась россиянка.

Тем не менее, путешественница отметила, что в Крыму довольно красиво. К сожалению, она не успела посетить все места, поэтому планирует снова вернуться на полуостров.