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Россиянка рассказала об отдыхе в Крыму 

Анастасия Иванова 4 часа назад
«Еда — это рулетка»: россиянка высказалась о Крыме
Фото: depositphotos.com
Несмотря на возобновление авиасообщений с некоторыми странами, многие российские туристы все равно выбирают отдых на отечественных курортах. Так одна путешественница, побывавшая вместо Турции в Крыму, поделилась своими впечатлениями в авторской колонке на 72.RU.
Она поведала, что на полуострове большие проблемы с мобильной связью и банкоматами. Кроме того, по словам путешественницы, сервис абсолютно не соответствует таким высоким ценам за поездку.

«Честно, всю неделю я не могла отделаться от мыслей: "Так, нельзя сравнивать с Турцией, нельзя". Я не могу сказать, что в плане заведений сервис застрял в 90-х (как многое другое). Нет, люди были одинаково приветливы как в забегаловках, так и в ресторанах. Еда — это рулетка»,

— призналась россиянка.
Тем не менее, путешественница отметила, что в Крыму довольно красиво. К сожалению, она не успела посетить все места, поэтому планирует снова вернуться на полуостров.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы самые чистые курорты на Черном море.
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