Названы самые чистые курорты на Черном море

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Стало известно, какие пляжи на Черном море самые чистые. Эта информация представлена на портале для путешественников bilettutu.ru.

Авторы сайта рекомендуют туристам, в первую очередь, обратить внимание на небольшие малоизвестные поселки или дикие пляжи. Именно в таких местах шанс отдохнуть на берегу с чистой водой значительно выше.

К самым чистым курортам отнесли Кабардинку. В статье говорится, что ее пляжи отличаются «дикостью и каменистостью».

Также в список вошел поселок Витязево под Анапой. Он известен благодаря своему широкому пляжу с ровным пологим дном. Кроме того, в море там нет водорослей.

И наконец туристам порекомендовали село Дивноморское, которое входит в состав города-курорта Геленджик. По словам авторов статьи, несмотря на сильные волны, там очень чистая вода.