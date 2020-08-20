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Стало известно, почему россияне недовольны отпуском во время пандемии 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Выяснилось, почему россияне недовольны отпуском
Фото: depositphotos.com
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» провел исследование, в ходе которого выяснилось, почему россияне недовольны отпуском при пандемии коронавируса. Результаты опубликовала редакция «Ленты.ру».
Оказалось, что четверть респондентов больше всего в поездках раздражает необходимость носить маски и перчатки. Еще 24% заявили, что из-за высокого риска отмены путешествий вообще боятся их планировать. Тем временем 21% опрошенных недовольны из-за закрытия любимых мест.
Всего 7% признались, что им сложно подготовиться к отпуску и соблюдать дистанцию. Еще 6% сетуют из-за ввода ограничений в общественных местах. И наконец всего 3% заявили, что им вообще не с кем поехать отдыхать, так как большинство их знакомых продолжают соблюдать режим самоизоляции.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы самые безопасные страны на случай войны.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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