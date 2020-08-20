Названы самые безопасные страны на случай войны

Все новости на карте

Авторы исследования «Глобальный индекс миролюбия» опубликовали список самых безопасных стран на случай Третьей мировой войны.

Первое место в рейтинге заняла Исландия. В этой стране нет армии, а сотрудники правоохранительных органов не носят оружие.

Почетное второе место досталось Новой Зеландии, которая оказалось одной из самых социально-безопасных и политически-стабильных стран, где отсутствуют внутренние и внешние конфликты.

На третьем месте оказалась Португалия. А четвертое и пятое заняли Австрия и Дания.