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Назван рейтинг самых безопасных стран для туристов на случай Третьей мировой войны 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Названы самые безопасные страны на случай войны
Фото: depositphotos.com
Авторы исследования «Глобальный индекс миролюбия» опубликовали список самых безопасных стран на случай Третьей мировой войны.
Первое место в рейтинге заняла Исландия. В этой стране нет армии, а сотрудники правоохранительных органов не носят оружие.
Почетное второе место досталось Новой Зеландии, которая оказалось одной из самых социально-безопасных и политически-стабильных стран, где отсутствуют внутренние и внешние конфликты.
На третьем месте оказалась Португалия. А четвертое и пятое заняли Австрия и Дания.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы любимые у россиян страны для отпуска осенью.
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Новости путешествий , МВД
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