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Стюардесса рассказала, зачем на самом деле нужен ремень безопасности 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Выяснилось, зачем нужен ремень безопасности
Фото: depositphotos.com
Стюардесса рассказала, зачем на самом деле нужны ремни безопасности в самолете. Об этом она заявила на социально-новостном сайте Rabbit.
Бортпроводница утверждает, что мнение о необходимости ремня в случае крушения воздушного судна ошибочно. На самом деле он нужен для того, чтобы удерживать пассажира на месте в условиях турбулентности. По словам стюардессы, практически еженедельно десятки туристов получают травмы головы и спины в результате ударов сначала о потолок в самолете, а затем об пол в условиях сильной тряски.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что выяснилось, почему россияне недовольны отпуском.
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