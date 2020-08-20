Выяснилось, зачем нужен ремень безопасности

Стюардесса рассказала, зачем на самом деле нужны ремни безопасности в самолете. Об этом она заявила на социально-новостном сайте Rabbit.

Бортпроводница утверждает, что мнение о необходимости ремня в случае крушения воздушного судна ошибочно. На самом деле он нужен для того, чтобы удерживать пассажира на месте в условиях турбулентности. По словам стюардессы, практически еженедельно десятки туристов получают травмы головы и спины в результате ударов сначала о потолок в самолете, а затем об пол в условиях сильной тряски.