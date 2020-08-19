В Турции наказали гида за запугивание туристов

В Турции гид запугивала туристов, отказывающихся от экскурсий, красной печатью в ваучере, которая якобы запрещает выходить из отеля. Об этом пишет TourDom.ru.

Инцидент произошел в Аланье. Туристы отдыхали в пятизвездочном отеле. В первый же день к ним приехала гид по имени Карина и сказала, что, если они приобретут экскурсии на стороне, а не у туроператора, полиция оштрафует их на 500 лир. Кроме того, девушка заявила, что нельзя будет выходить за пределы отеля, а в ваучере поставят "красную метку".

"Некоторые отдыхающие, насколько мне известно, даже смогли записать слова девушки на диктофон. Турагентов эта ситуация жутко возмутила, мы ее обсуждали в наших профессиональных чатах", — прокомментировала ситуацию директор одного из московских турагентств Наталья Котельникова.

Выяснилось, что действия гида были несанкционированными. Девушку оштрафовали и перевели работать в другой регион.