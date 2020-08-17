«Турки решили восполнить потери за счет россиян»

Россиянин, вернувшийся с отдыха в Турции, рассказал, как на курортах обманывают туристов. Об этом он написал в своем блоге vickov.

По словам мужчины, он купил путевку на июнь еще в январе. Однако из-за пандемии их поездку перенесли на август.

«Турки, видимо, так соскучились по российскому туристу, что решили восполнить свои потери от карантина за счет россиян. Для начала на ресепшене нам сказали, что номер, к сожалению, уже занят, но есть лучший вариант, за который надо доплатить каких-то 300 долларов. Я наотрез отказался и сказал, что буду сидеть в холле, пока не освободят уже оплаченный номер», — рассказал путешественник.

Через час сотрудник отеля нашел им нужный номер:

«Он был явно расстроен. Без особого энтузиазма швырнул ключи на стойку».

Как написал россиянин, на следующий день после заселения гид пытался "втридорога" продать им экскурсии. Когда отдыхающие отказались, потому что уже много раз были в Турции и "хотят недельку просто полежать на пляже", он заявил, что им нельзя покидать отель из-за карантина:

«Заметно погрустнев лицом, он сказал, что сожалеет, но в таком случае мы не сможем выйти за пределы отеля, поскольку на территории Антальи действует строгий карантин, и без специальной отметки о выкупленной экскурсии передвигаться по городу нельзя. В случае выхода без отметки в ваучере нас задержит полиция и депортирует обратно в Россию. Такой наглой лжи я просто не ожидал».

Когда туристы попросили позвать управляющего отеля, он не пришел, а сам гид больше не приезжал.