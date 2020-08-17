«Турки решили восполнить потери за счет россиян»

«Турки, видимо, так соскучились по российскому туристу, что решили восполнить свои потери от карантина за счет россиян. Для начала на ресепшене нам сказали, что номер, к сожалению, уже занят, но есть лучший вариант, за который надо доплатить каких-то 300 долларов. Я наотрез отказался и сказал, что буду сидеть в холле, пока не освободят уже оплаченный номер», — рассказал путешественник.
«Он был явно расстроен. Без особого энтузиазма швырнул ключи на стойку».
«Заметно погрустнев лицом, он сказал, что сожалеет, но в таком случае мы не сможем выйти за пределы отеля, поскольку на территории Антальи действует строгий карантин, и без специальной отметки о выкупленной экскурсии передвигаться по городу нельзя. В случае выхода без отметки в ваучере нас задержит полиция и депортирует обратно в Россию. Такой наглой лжи я просто не ожидал».