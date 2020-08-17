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В Турции заявили о приближении ко второму пику COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
В сообществе торакальных хирургов Турции (ТТD) заявили, что страна приближается ко второму пику первой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает Gazete Duvar.
По словам специалистов, число новых случаев коронавируса в Турции продолжает ежедневно расти. Это может быть связано с послаблением ограничительных мер.

«В связи с последними статистическими данными мы обеспокоены потерей контроля над пандемией и считаем, что первая волна быстро приближается ко второму пику», — заявили в организации.

Кроме того, представители ТТD отметили, что многие врачи сейчас испытывают выгорание:

«У большинства медицинских работников наблюдается сильная усталость».

Ранее "Рамблер" сообщал, что русские жалуются на ковидный "шведский стол" в Турции.
Новости путешествий , Видео
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