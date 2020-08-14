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Россияне жалуются на коронавирусный «шведский стол» в Турции 

Диана Товсепова 3 часа назад
Пандемия коронавируса изменила жизнь всей планеты. Туристический бизнес и вовсе едва ли не прекратил свое существование. Однако мир пытается привыкнуть к заражениям и вернуть "все на свои на места".
Турция с 1 августа начала принимать российских туристов, но ограничения на курортах все еще присутствовали. Особенно взволнованы россияне были тем, что привычного "шведского стола" в Турции пока не будет.
Однако уже появились первые отзывы в Сети от тех, кто отдыхает сейчас на турецких курортах.
Как выяснил "Рамблер", автор блога "Мама на море" рассказала, что гости отелей теперь не имеют доступа к блюдам. По ее словам, в отелях урезали и меню, а блюда в течение дня не меняются.

"Больших очередей в столовой можно избежать, разнообразие блюд сократилось, но все равно осталось более чем просто достаточным. Голодным никто не останется", — пишет женщина.

Другие россияне также расстроены тем, что "шведский стол уже не тот".

"Вчера вернулись из Кемера. Из изменений заметных — только то, что официанты сами еду в тарелки накладывают. Но! Ни в каких очередях не стояли, все очень быстро и даже удобнее — не бегают люди туда-сюда от миски к миске"

"Вот, короче там все так же, просто весь этот салат — бар закрыт. За стеклом. У каждого вида: сыры, супы и тд стоит официант и сам вам накладывает в тарелку. Хоть таз проложит, если не остановите его…"

"Официанты то есть, но просить их накладывать столько, сколько мы обычно едим как-то стыдно. Это уже не то…".

Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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