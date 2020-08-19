Жителей Сочи возмутили гуляющие по городу в бикини туристки. Местные засняли отдыхающих девушек на видео. Ролик опубликовали в группе @krasnodar_kray в Instagram.
Девушки переходили дорогу и привлекли своим внешним видом местных жителей. Мужчина решил пристыдить туристок.
«Пускай весь мир увидит их. Понаехали», — комментирует автор видео.
В видео также слышно, как на девушек в купальниках кричит женщина и призывает их одеться.
В комментариях поддержали жителей Сочи:
«Разве это нормально? И приятно ли смотреть на это всем остальным?», «В купальниках надо ходить на пляже, по городу в одежде», «Может хоть в такой форме до отдыхающих дойдет, что это неуважение к местным жителям!».
Однако некоторые посчитали, что мужчинам нужно "любоваться и радоваться", а не снимать туристок на видео.
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