Жителей Сочи возмутили гуляющие по городу в бикини туристки. Местные засняли отдыхающих девушек на видео. Ролик опубликовали в группе @krasnodar_kray в Instagram.

Девушки переходили дорогу и привлекли своим внешним видом местных жителей. Мужчина решил пристыдить туристок.

«Пускай весь мир увидит их. Понаехали», — комментирует автор видео.

В видео также слышно, как на девушек в купальниках кричит женщина и призывает их одеться.

В комментариях поддержали жителей Сочи:

«Разве это нормально? И приятно ли смотреть на это всем остальным?», «В купальниках надо ходить на пляже, по городу в одежде», «Может хоть в такой форме до отдыхающих дойдет, что это неуважение к местным жителям!».

Однако некоторые посчитали, что мужчинам нужно "любоваться и радоваться", а не снимать туристок на видео.