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В Крыму нашли идеальный пляж 

Анастасия Иванова 31 минуту назад
Российский турист нашел в Крыму один из самых "идеальных пляжей". Он поделился видео в своем Instagram-аккаунте.
Мужчина заснял пляж Васили. Он расположен в Василевой балке, к западу от Балаклавской бухты. На видео турист запечатлел прозрачную воду и оборудованную прибрежную территорию.

«Вот они, где находятся, идеальные пляжи Крыма! С отличным видом, с прозрачнейшей водой», — сказал автор ролика.

Он отметил, что это один из лучших пляжей, где он когда-либо был. По словам россиянина, зона отдыха находится в пяти минутах езды на катере от Балаклавы. Также можно дойти за полчаса пешком.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристка раскрыла правду о том, что творится в Сочи.
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