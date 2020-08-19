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В Египте хотят открыть пирамиды 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Египте хотят открыть пирамиды
Фото: depositphotos.com
Из-за пандемии коронавируса туризм Египта теряет около миллиарда долларов. Из-за этого в стране планируют увеличить пропускную способность отелей и открыть пирамиды. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
В августе выполняются рейсы в Египет из семи стран: Украины, Белоруссии, Швейцарии, Венгрии, Сербии, Бельгии и Македонии. Также в конце месяца возобновятся полеты из Польши и Румынии.
Однако самые ценные для экономики страны туристы — немцы, англичане и итальянцы — приедут только в новом зимнем сезоне. Кроме того, сейчас в Египте ограничено пребывание иностранцев. Посещение пирамид Гизы, храмы Асуана и Луксора им запрещено.
Туристический бизнес предложил принять антикризисные меры. Например, возобновить экскурсионные поездки, повысить загрузку отелей с 50 до 75% и продлить стимулирующие меры: бесплатную визу и субсидии на топливо.
Что касается возобновления полетов в Египет из России, пока вопрос не стоит в повестке дня. Регулярные рейсы в Каир числятся в расписании с 25 октября.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Европе обсуждают новые правила въезда для туристов.
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