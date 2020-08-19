В Египте хотят открыть пирамиды 

Из-за пандемии коронавируса туризм Египта теряет около миллиарда долларов. Из-за этого в стране планируют увеличить пропускную способность отелей и открыть пирамиды. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

В августе выполняются рейсы в Египет из семи стран: Украины, Белоруссии, Швейцарии, Венгрии, Сербии, Бельгии и Македонии. Также в конце месяца возобновятся полеты из Польши и Румынии.

Однако самые ценные для экономики страны туристы — немцы, англичане и итальянцы — приедут только в новом зимнем сезоне. Кроме того, сейчас в Египте ограничено пребывание иностранцев. Посещение пирамид Гизы, храмы Асуана и Луксора им запрещено.

Туристический бизнес предложил принять антикризисные меры. Например, возобновить экскурсионные поездки, повысить загрузку отелей с 50 до 75% и продлить стимулирующие меры: бесплатную визу и субсидии на топливо.

Что касается возобновления полетов в Египет из России, пока вопрос не стоит в повестке дня. Регулярные рейсы в Каир числятся в расписании с 25 октября.