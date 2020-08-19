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В Европе обсуждают новые правила въезда для туристов 

Мира Маркина 2 часа назад
В Европе обсуждают новые правила въезда на территорию Евросоюза для туристов. Обсуждения были спровоцированы новой вспышкой COVID-19 и возвращением ряда ограничений из-за пандемии. Об этом сообщает "Вестник АТОР".
В штаб-квартире ЕС обратили внимание на то, что закрытие границ и ограничение на поездки препятствует восстановлению передвижения и туристического потока. Именно поэтому эксперты задумались о двойном тестировании иностранных граждан на коронавирус.
19 августа подобная схема заработала в Исландии. Теперь, согласно новым условиям, все приезжие должны пройти пятидневный карантин, а также сдать два теста на наличие инфекции:

«Первый скрининг проводится сразу по прилете, второй — на четвертый-пятый день карантина. Если оба теста дали отрицательный результат, прибывшим разрешается прервать изоляцию».

Новым методом также заинтересовалась Великобритания.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне не смогут отдохнуть в Европе летом.
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Новости путешествий , Видео , ЕС
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