Россияне не смогут отдохнуть в Европе летом 

У россиян не будет возможности улететь в Европу этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при Европейском союзе (ЕС) Владимира Чижова.
Он посоветовал гражданам России не рассчитывать на отдых в Европе этим летом.
«Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — отметил Чижов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россиян отказались пускать в Европу. Несколько раз ЕС публиковали "белый список" стран, с которыми готовы восстановить туризм, но России в них не оказалось.