Россияне не смогут отдохнуть в Европе летом 

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У россиян не будет возможности улететь в Европу этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при Европейском союзе (ЕС) Владимира Чижова.

Он посоветовал гражданам России не рассчитывать на отдых в Европе этим летом.

«Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — отметил Чижов.