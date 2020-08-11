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Россияне не смогут отдохнуть в Европе летом 

Елизавета Назарова 3 часа назад
У россиян не будет возможности улететь в Европу этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при Европейском союзе (ЕС) Владимира Чижова.
Он посоветовал гражданам России не рассчитывать на отдых в Европе этим летом.

«Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — отметил Чижов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Россиян отказались пускать в Европу. Несколько раз ЕС публиковали "белый список" стран, с которыми готовы восстановить туризм, но России в них не оказалось.
Новости путешествий , Видео , ЕС
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